Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала ситуацию, связанную с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих. После совместного фото Магучих жестко раскритиковали на родине.

«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним.

P.S. На этом тему считаю закрытой и никаких комментариев на этот счет больше не будет», – написала Ласицкене в сторис инстаграма.

Токио-2020 Магучих: «Я из ВСУ, защищающих страну в российско-украинской войне» 14 ЧАСОВ НАЗАД

Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту, Ярослава Магучих взяла бронзовую медаль.

Олимпиада в Токио стала первой в карьере 28-летней Ласицкене. 19-летняя Магучих также впервые выступила на Играх.

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