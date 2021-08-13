Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала ситуацию, связанную с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих. После совместного фото Магучих жестко раскритиковали на родине.
«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним.
P.S. На этом тему считаю закрытой и никаких комментариев на этот счет больше не будет», – написала Ласицкене в сторис инстаграма.
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- Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту, Ярослава Магучих взяла бронзовую медаль.
- Олимпиада в Токио стала первой в карьере 28-летней Ласицкене. 19-летняя Магучих также впервые выступила на Играх.
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