Ямайскую бегунью Элейн Томпсон-Херу забанили в инстаграме за публикацию собственного победного забега. Двукратная олимпийская чемпионка запостила ролик, который был автоматически удален.

«Эксклюзивными правами на трансляцию Олимпийских игр владеют вещательные компании. Атлеты могут делиться контентом, который предоставляют вещательные компании, но не могут публиковать свои фото или видео», – сообщили в Олимпийском комитете.

Позже представитель Facebook объяснил, что бан профиля Томпсон-Херы был случайным, и ее аккаунт восстановили.

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Томпсон-Хера взяла золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа.

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