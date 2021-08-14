Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская не понимает, зачем дискредитировать ее за критику руководства.
«Возможно, в таком эмоциональном состоянии критиковать руководство в инстаграме было не самым разумным решением. Но моя дисквалификация, мой вынужденный отъезд, дискредитация на государственном телевидении – в чем смысл? Без всего этого международный скандал, вероятно, никогда не случился бы. Но это показывает, что происходит с людьми, у которых есть собственное мнение.
Я даже никогда не принимала активного участия в демонстрациях, не подписывала письма против Лукашенко и не просила кого-либо выступать против государства. Я только высказывалась против насилия со стороны полиции. А теперь еще и внезапный международный скандал. Но я не знакома с политикой. Я просто хочу продолжать свою спортивную карьеру», – приводит слова Тимановской Zeit Online.
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- Тимановская выступила с критикой тренерского штаба после указания пробежать непрофильную для нее дистанцию – эстафету 4х400 м.
- После этого ее отзаявили с Олимпиады, где она готовилась к забегу на дистанции 200 м, и планировали срочно отправить в Беларусь.
- В аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к японской полиции и попросила политического убежища в Польше.
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