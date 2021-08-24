На беговой дорожке стоят атлеты, которые по сигналу занимают стойку для низкого старта. Когда дымок сопровождает выстрел из пистолета рефери, бегуны отталкиваются от земли, раскручивая планету еще быстрее, и несутся вперед. Только сейчас становится заметно, что спринтеры крепко связаны по парам за запястья. Глаза некоторых из них прикрывают повязки, напоминающие маски для сна, у других – очки, похожие на затонированные плавательные.

Одна из пар сразу вырывается вперед. Один темнокожий атлет – в снепбеке козырьком назад, второй – в маске на глазах с американским флагом. Парень с козырьком что-то кричит привязанному к нему товарищу: их нагоняют, – и бегун в маске добавляет угля в топку. Спортсмены несутся вперед с огромной скоростью и через 10,92 секунды после старта пересекают финишную черту.

Дэвид Браун – парень в маске с флагом США – радостно поднимает кулак вверх: он уже знает, что выиграл золото Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Но не догадывается, какой невероятный рекорд при этом установил.

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Дэвид Браун и Джером Эйвери празднуют золото Рио Фото: Getty Images

Дэвид родился в Канзас-Сити осенью 1992 года. Сначала с младенцем все было нормально, но вскоре его мать Франсин заметила пугающие симптомы: больной живот, температура 39, конъюнктивит, воспаление слизистой. Женщина отнесла 15-месячного малыша в клинику, где врачи поставили жуткий диагноз: болезнь Кавасаки.

Оказалось, у ребенка воспаление кровеносных сосудов, которое возникло по неизвестным причинами. Обычно болезнь Кавасаки диагностируют генетически предрасположенным детям до восьми лет, у которых иммунитет неожиданно реагирует на неизвестную инфекцию и бьет по собственному организму.

В случае Брауна болезнь Кавасаки вызвала глаукому – к трем годам мальчик ослеп на один глаз, а в 15 полностью потерял зрение без шансов на восстановление. Франсин отвезла сына в Сент-Луис, чтобы тот ходил в лучшую школу для слепых, которую могла себе позволить семья.

Дэвид очень болезненно переживал трагедию. Мальчик обожал спорт и хотел стать профессиональным атлетом, но потеря зрения, как бомба, оставила воронку на месте мечты. Сначала пришли гнев и отрицание, но затем их сменили осознание и принятие. В школе для слепых Дэвид познакомился с физруком Тимом Коббом.

Дэвид Браун и его Джером Эйвери на старте Фото: Getty Images

«Он уже был замечательным спортсменом, когда только приехал, очень одаренным. Он становился все лучше и лучше. В нем было что-то такое, чего у других людей просто нет», – рассказывал Кобб.

Благодаря вере семьи и поддержке тренера, Браун занялся легкой атлетикой, борьбой и голболом – специальным видом спорта для слабовидящих, где команды из трех человек играют мячом с колокольчиком внутри. Кроме спорта, подросток открыл в себе музыкальный талант: Дэвид научился играть на фортепиано, барабанах, саксофоне и выступал в джаз-бенде. Но главной страстью Дэвида стал спринтерский бег.

Для участия в соревнованиях незрячие и слабовидящие легкоатлеты могут пользоваться услугами поводырей или гидов. Зрячий проводник привязан к руке спортсмена, бежит рядом с ним и становится его глазами. Во время забега гид рассказывает бегуну, какой отрезок дистанции они проходят, когда поворачивать, ускоряться или замедляться. При этом поводыри не могут бежать быстрее подопечных, тянуть их за собой и пересекать финишную линию первыми, иначе пару дисквалифицируют.

Незрячие атлеты всегда бегут с гидом, слабовидящие – по желанию и возможностям. Спортсменки со слабым зрением чаще выбирают мужчин-проводников: гид хоть и не может бежать быстрее соревнующихся, но должен вывозить их темп и бежать рядом.

Дэвид Браун и Джером Эйвери Фото: Getty Images

Тренер Кобб помог Дэвиду выйти из депрессии: вывез его со школьного уровня на национальный – так Браун впервые побывал в Нью-Йорке, поучаствовал в большом забеге для слепых. Там парнишка познакомился с десятками людей, страдающих от проблем со зрением, услышал их истории, ощутил поддержку и понял, что жизнь не кончена – даже после потери зрения есть большие перспективы для роста.

В 2008-м Дэвид стал победителем соревнования своего факультета, написал трогательное эссе в конкурсе и выиграл поездку на Паралимпиаду в Пекине – в качестве болельщика. В то время Браун носил очки и мог различить шевелящиеся точки на дорожках стадиона.

«Я увидел финалистов на дорожках и подумал: я мог бы так же. Я слышал, как люди кричали на трибунах, а гиды говорили бегунам, куда двигаться. Я думал, что это безумие, и знал, что хочу стать паралимпийцем», – вспоминал Дэвид.

Среди участников забега был Джером Эйвери, гид паралимпийского чемпиона Джозайи Джемисона. В старших классах Эйвери был лучшим легкоатлетом школы и пятым в Калифорнии на стометровке. Он два года соревновался на уровне колледжей под руководством очень известного в Штатах тренера Брукса Джонсона. Это помогло Джерому дважды съездить на Олимпиаду: на Играх-2000 он попал в топ-20, а через четыре года – в топ-15.

Паралимпиец Дэвид Браун и его гайд Джером Эйвери Фото: Getty Images

После завершения не слишком успешной карьеры легкоатлета в 2004-м, Эйвери нашел призвание всей жизни – стал гидом для слепых бегунов. Перестраиваться было тяжело.

«Я надел маску на глаза и не смог пробежать дальше трех метров. Мне хотелось немедленно открыть глаза, хотя я знал, что отлично выступал в этой дисциплине (100 м), а вокруг меня ничего не было. Однако, я не доверял себе», – рассказал Эйвери о том, как попытался влезть в шкуру незрячего спринтера.

Джером и Дэвид познакомились в 2014-м и очень быстро сошлись: оба атлета увлекаются созданием музыки, поэтому их дружбу скрепили не только веревка на запястьях на стадионной дорожке, но и совместные джем-сейшны на музыкальных инструментах.

Вместе Браун и Эйвери выиграли две золотые медали на Пара-Панамериканских играх в 2015-м, два золота чемпионатов мира-2015 и 2017. А в 2016-м сбылась мечта Брауна – он поехал на Паралимпийские игры в Рио. Дэвид не только выиграл золотую награду, но и стал первым полностью слепым бегуном, который преодолел порог в 11 секунд на стометровке – 10,92 сек. Мировой рекордсмен Усэйн Болт пробегает тот же маршрут на полторы секунды быстрее – для спорта это гигантская разница, но для полностью незрячего человека ее нет вовсе: Болт и Браун одинаково невероятно быстры. Благодаря Эйвери Дэвид стал самым быстрым слепым человеком в истории.

Но в конце июля 2021-го дуэт вынужденно распался: 42-летний Эйвери год страдал от травм, поэтому в Токио самый быстрый слепой в мире поедет с новым гидом. Тем не менее Джером гордится проделанной работой: «Для того, кто должен доверять другому, чтобы бежать с полной самоотдачей, закрытыми глазами и лишь по указанию моего голоса, это невероятные результаты».

Дэвид Браун полностью отчаялся, когда потерял зрение, но спорт вернул ему смысл жизни. А буквальная связь с лучшим другом Джеромом Эйвери принесла невероятные победы и сделала уверенность в себе несгибаемой. 28-летний паралимпиец не только бегает быстрее многих зрячих. Браун занимается бизнесом и продает собственный мерч, выступает с мотивационными речами по всей стране, он помолвлен, готовится к свадьбе и делает все, что и люди без проблем со зрением.

«Он даже готовит еду. Его невеста позволяет ему куда больше, чем я в свое время. Она разрешила ему водить автомобиль: сидит в машине и помогает ему кататься по парковке. Дэвид занимается альпинизмом и хайкингом», – рассказывает его мать Франсин.

Будущие планы самого быстрого слепого глобальные: собственный бизнес, ораторские выступления и лекции, множество детей, благотворительность. Дэвид Браун – олицетворение идеи, что препятствия на пути к успеху есть только в голове.

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