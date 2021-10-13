Кенийская бегунья на длинные дистанции Агнес Тироп найдена мертвой в своем доме.
«Кения лишилась жемчужины, одной из самых быстрорастущих звезд на международной арене», – гласит сообщение в твиттере федерации легкой атлетики страны.
25-летнюю спортсменку обнаружили мертвой с ножевым ранением в животе, пишет The Standard.
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- В сентябре 2020-го года Тироп пробежала 10 тысяч метров за 30 минут 1 секунду и побила мировой рекорд среди женщин.
- На Олимпийских играх в Токио она занял четвертое место в финале забега на 5 тысяч метров. На ЧМ-2019 Агнес взяла бронзу на той же дистанции.
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