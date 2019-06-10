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Минспорта РФ уверен, что IAAF не восстановила членство ВФЛА из-за кампании в медиа
Впрочем, у Всероссийской федерации легкой атлетики есть последний шанс – заседание IAAF перед чемпионатом мира в Дохе, намеченное на 23 сентября.
Глава Министерства спорта РФ Павел Колобков усомнился в объективности решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Колобков предполагает, что IAAF не восстановила членство ВФЛА под влиянием массированной кампании в медиа. «Публикации выходили почти каждый день. Они могли заранее обратиться за разъяснениями, но предпочли выдать свои материалы 5-6 июня, прямо накануне совета», – приводят слова главы Минспорта «Известия».
- Решение о невосстановлении членства ВФЛА означает, что русские легкоатлеты продолжат выступать под нейтральным флагом.
- Следующий совет IAAF пройдет 23 сентября – за четыре дня до чемпионата мира в Дохе.
«Надеюсь, причастные к этому позору уйдут». Ласицкене – о невосстановлении членства ВФЛА
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