Всероссийская федерация легкой атлетики опубликовала список спортсменов, которые получили доступ на чемпионат мира 2019 года в нейтральном статусе.

Право выступить на турнире на данный момент имеют 20 легкоатлетов: Мария Ласицкене, Илья Иванюк (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Алена Лутовская (прыжки с шестом), Дарья Клишина, Елена Соколова (прыжки в длину), Илья Шкуренев (десятиборье), Максим Афонин (толкание ядра), Денис Лукьянов, Евгений Кротовский, Елизавета Царева, Софья Палкина (метание молота), Екатерина Старыгина (метание копья), Василий Мизинов, Яна Смердова (ходьба на 20 км), Федор Шутов (марафон), Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Полина Миллер (бег на 400 м), Вера Рудакова, Валерия Андреева (бег на 400 м с барьерами).

Норматив для участия в ЧМ выполнили 52 человека, но не все имеют нейтральный статус.

Чемпионат мира пройдет в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. IAAF пока не восстановила ВФЛА в правах.

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