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IAAF вновь отказала ВФЛА в восстановлении, Россия пропустит ЧМ-2019

IAAF вновь отказала ВФЛА в восстановлении, Россия пропустит ЧМ-2019
Eurosport

49 мин. назад

Русские атлеты выступят под нейтральным флагом.

Руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлило запрет на работу Всероссийской федерации легкой атлетики.

Это решение было принято 23 сентября в ходе слушаний отчета рабочей группы. Эксперты установили, что исторические данные, предоставленные РУСАДА, содержат «несоответствия», что может поставить под угрозу участие России в Олимпийских играх-2020 в Токио.

«Мы встревожены обвинениями в манипуляции пробами, расследование продолжается. В свете этого рабочая группа рекомендовала не восстанавливать в правах ВФЛА, и правление ИААФ единогласно согласилось», – сообщил глава рабочей группы Руне Андерсен.

Таким образом, Россия пропустит второй подряд чемпионат мира по легкой атлетике. Первенство планеты-2019 стартует в Дохе 27 сентября.

  • Всероссийская федерация легкой атлетики понижена в правах с ноября 2015 года после доклада о государственной поддержке допинга в русском спорте.
  • На ЧМ-2019 примут участие 29 спортсменов из России, они обозначены в заявках как «Авторизованные нейтральные атлеты».

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