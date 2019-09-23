Руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлило запрет на работу Всероссийской федерации легкой атлетики.

Это решение было принято 23 сентября в ходе слушаний отчета рабочей группы. Эксперты установили, что исторические данные, предоставленные РУСАДА, содержат «несоответствия», что может поставить под угрозу участие России в Олимпийских играх-2020 в Токио.

«Мы встревожены обвинениями в манипуляции пробами, расследование продолжается. В свете этого рабочая группа рекомендовала не восстанавливать в правах ВФЛА, и правление ИААФ единогласно согласилось», – сообщил глава рабочей группы Руне Андерсен.

Таким образом, Россия пропустит второй подряд чемпионат мира по легкой атлетике. Первенство планеты-2019 стартует в Дохе 27 сентября.

Всероссийская федерация легкой атлетики понижена в правах с ноября 2015 года после доклада о государственной поддержке допинга в русском спорте.

На ЧМ-2019 примут участие 29 спортсменов из России, они обозначены в заявках как «Авторизованные нейтральные атлеты».

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