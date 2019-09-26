В конце сентября 2019 года медиапространство заполнили новости об очередном русском читерстве, подлоге базы данных и возможном недопуске России к Олимпийским играм 2020 года. В Дохе вот-вот стартует чемпионат мира по легкой атлетике, и там снова не будет российского триколора – только нейтральный флаг и усеченный состав.

Россия за последнее десятилетие сделала много нехорошего: организовала легендарные сочинские махинации с подменой пробирок через дырку в стене, закрывала глаза на подрывную работу Виктора Чегина в легкой атлетике. Но ни ВАДА, ни IAAF, ни МОК почему-то не обращают внимания на Кению – африканскую беговую державу, где поголовье спортсменов сидит на давно устаревшем эритропоэтине. Даже Россия пробовала более изящные методы.

Хайо Зеппельт обвинял Кению в разоблачающих документальных фильмах. Правда, не в допинге, а в коррупции – в 2015 году он заявил, что кенийская федерация легкой атлетики присвоила около 700 тысяч долларов от титульного спонсора – компании Nike. Оправдания кенийских функционеров были похожи на речи Мутко и Нагорных: это наглая ложь и попытка дискредитировать Кению как великую беговую нацию.

Кенийские легкоатлеткиGetty Images

Кении есть что спасать: мужчины владеют 12 мировыми рекордами из 23 личных беговых дисциплин – олимпийских и шоссейных, включая марафонские. Еще три рекорда из шести – эстафетные. У женщин – девять индивидуальных рекордов и один эстафетный.

Кения – великая эритропоэтиновая держава

Кенийцы начали мошенничать не сейчас и не пару лет назад – они участвовали в потрясающе абсурдных кейсах посреди Олимпиады-2016. Тренера Джона Анзру поймали, когда он сдавал мочу вместо бегуна на 800 метров Фергюсона Ротича. Объяснения были сказочными: Анзра не входил в официальную делегацию, и добряк Ротич поделился олимпийской аккредитацией, чтобы 62-летний тренер бесплатно пообедал в олимпийской деревне. Именно в это время туда нагрянули разыскивающие Ротича допинг-офицеры – и Анзра, долго не раздумывая, сходил в баночку вместо спортсмена.

За пару дней до этого из Рио выслали главу кенийской делегации – журналисты ARD и Sunday Times опубликовали видео полугодичной давности, на котором чиновник предлагал взятку в 10 тысяч фунтов стерлингов. Он добивался, чтобы бегунов заранее предупреждали о предстоящем допинг-контроле.

Пожалуй, если бы взятку на Олимпиаде предложил Шляхтин, а вместо Шубенкова анализ сдал Борзаковский, российскую делегацию выставили бы на родину в полном составе, вместе с легкоатлетами прихватив спортсменов из других видов.

Перед Рио в серьезное допинговое дело вляпалась Рита Джепту – трехкратная победительница Бостонского марафона. В 2015 году у нее нашли эритропоэтин и дали два года, а потом CAS увеличил срок до четырех лет. Агенту Джепту предъявили обвинение в распространении допинга – но потом оправдали.

В феврале 2018 года эритропоэтин обнаружили у Рут Джебет – кенийки, выступающей за Бахрейн. Джебет – олимпийская чемпионка Рио в стипль-чезе (медаль не отобрали) и обладательница мирового рекорда в беге на 3000 метров с препятствиями.

Настоящим адом для кенийцев стал 2019-й: в январе увеличили дисквалификацию еще одной чемпионке Рио – победившей в марафоне Джемиме Сумгонг. Она отбывала четырехгодичное наказание, назначенное кенийской федерацией, но Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) нашел отягчающие обстоятельства. Пытаясь оправдаться, спортсменка предоставила ложные документы о посещении больницы, где ей якобы сделали переливание крови из-за внематочной беременности. По версии Сумгонг, именно так эритропоэтин попал в ее организм.

Апрельский кошмар для легкоатлетической Кении начался с дисквалификации легендарного олимпийского чемпиона Асбеля Кипропа – он тоже сдал положительную допинг-пробу на эритропоэтин и присел отдохнуть на четыре года. Спортсмен утверждал, что выявленный в анализах стимулятор – естественный, выработанный организмом, хотя эксперты обнаружили именно синтетический, рекомбинантный. Потом Кипроп выдал яростный спич про то, что подкупленные допинг-офицеры испортили настоящие допинг-пробы, и пообещал защищать медали с оружием.

Асбель КипропGetty Images

«Молюсь, чтобы Национальная полицейская служба уволила меня. Иначе я воспользуюсь оружием, чтобы добиться правосудия. IAAF, приходи забрать медали», – написал Кипроп в твиттере.

Через три дня прикрыли Абрахама Киптума – рекордсмена мира в полумарафоне. Удивительно, но не за эритропоэтин – всего лишь за аномальные показатели биологического паспорта.

В тех же числах на эритропоэтине поймали вице-чемпионку Рио Юнис Кирву – она, как и Джебет, бегала за Бахрейн. А ее муж Джошуа Кемей тренировал Киптума – вот такой допинговый круг.

Кенийский антидопинг действует заодно с федерацией

Последний скандал с кенийскими бегунами прогремел за несколько дней до старта чемпионата мира, но все были заняты Россией и прошляпили очевидные нарушения. Расследование провели журналисты ZDF – съемочная группа приехала в Эльдорет, установила скрытую камеру и получила потрясающие доказательства. На видео два топа из сборной Кении – из женской и мужской команды – получают дозу эритропоэтина.

Репортеры разговорили врача, который находился на базе, и тот выложил: «Конечно, перед важными турнирами они используют на тренировках эритропоэтин. Только у меня одного восемь клиентов».

Также в руки журналистов попала переписка кенийской федерации и национального антидопингового агентства. «Пробы А и B положительные. Нужно срочно встретиться и решить проблему», – написал чиновник из федерации. О чем-то таком Родченков переписывался с Камаевым и Великодным, помните?

«Федерация и антидопинг работают вместе, – объяснил бывший работник антидопингового агентства. – Они скрывают положительные пробы и зарабатывают на этом. За это платит спортсмен или его менеджер».

После такого Кению не отстраняют?

IAAF пообещала серьезно отнестись к сюжету ZDF и заявила, что Кения среди пяти стран под угрозой бана. Но кенийцы выступят на чемпионате мира под своим флагом, а Мария Ласицкене снова не услышит российский гимн в случае победы.

Еще раз – Россия виновата. Даже у самых ярых спортивных патриотов сейчас немодно отрицать махинации. Но Кения виновата не меньше.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой, где тоже есть о допинге, но чаще о лыжном

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