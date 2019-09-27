Член российской делегации на чемпионате мира по легкой атлетике раскритиковал условия размещения спортсменов из России в отеле.

«Условия проживания в отеле ужасные, первый этаж весь в золоте, а все остальное – натуральный дом колхозника. Если сравнивать условия этого отеля с тем местом пребывания, где мы жили два года назад, то в Лондоне был отель 15 звезд.

Еда здесь такая, что невозможно есть. Неслучайно норвежцы, массово пострадавшие от еды, очень оперативно переехали в другой отель. Могу со всей уверенностью заявить, что уровень проживания и качество еды в этом отеле не соответствует уровню чемпионата мира. Мне кажется, Международная ассоциация легкоатлетических федераций должна незамедлительно разобраться в этой ситуации», – цитирует делегата ТАСС.

Чемпионат мира стартует в Дохе (Катар) сегодня, 27 сентября.

Спортсмены из России выступят под нейтральным флагом.

Легкоатлеты опять едут на ЧМ без флага. Допинг есть не только в России, но казнят почему-то русских

Качай приложение Eurosport для iOS или Android