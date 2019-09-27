Getty Images

«Натуральный дом колхозника». Российские легкоатлеты недовольны отелем на ЧМ

«Натуральный дом колхозника». Российские легкоатлеты недовольны отелем на ЧМ
Eurosport

26 мин. назад

Первый скандал поехал.

Член российской делегации на чемпионате мира по легкой атлетике раскритиковал условия размещения спортсменов из России в отеле.

«Условия проживания в отеле ужасные, первый этаж весь в золоте, а все остальное – натуральный дом колхозника. Если сравнивать условия этого отеля с тем местом пребывания, где мы жили два года назад, то в Лондоне был отель 15 звезд.

Еда здесь такая, что невозможно есть. Неслучайно норвежцы, массово пострадавшие от еды, очень оперативно переехали в другой отель. Могу со всей уверенностью заявить, что уровень проживания и качество еды в этом отеле не соответствует уровню чемпионата мира. Мне кажется, Международная ассоциация легкоатлетических федераций должна незамедлительно разобраться в этой ситуации», – цитирует делегата ТАСС.

  • Чемпионат мира стартует в Дохе (Катар) сегодня, 27 сентября.
  • Спортсмены из России выступят под нейтральным флагом.

Легкоатлеты опять едут на ЧМ без флага. Допинг есть не только в России, но казнят почему-то русских

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте