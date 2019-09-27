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Эта дама установила рекорд Украины. На ее прессе можно стирать одежду

Эта дама установила рекорд Украины. На ее прессе можно стирать одежду
Артем Буторин

47 мин. назад

Как вам животик Марины Килипко?

Марина Килипко специализируется на прыжках с шестом и представляет Украину. В ее активе бронзовая медаль на чемпионате Европы в помещениях в 2017 году и серебро на молодежном ЧЕ-2017. В 2016-м Марина выступала на Олимпиаде, а позже установила национальный рекорд в своей дисциплине – 4,65 м. В 2018-м харьковчанка побила рекорд Украины по прыжкам с шестом в помещении – 4,62 метра.

А вот лучшие кадры из инстаграма Марины. Внимание на суперпресс.

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