Марина Килипко специализируется на прыжках с шестом и представляет Украину. В ее активе бронзовая медаль на чемпионате Европы в помещениях в 2017 году и серебро на молодежном ЧЕ-2017. В 2016-м Марина выступала на Олимпиаде, а позже установила национальный рекорд в своей дисциплине – 4,65 м. В 2018-м харьковчанка побила рекорд Украины по прыжкам с шестом в помещении – 4,62 метра.

А вот лучшие кадры из инстаграма Марины. Внимание на суперпресс.

Другие дамы и их спортивные инстаграмы:

Фитнес-богиня сделала идеальное тело и заработала 3 млн евро. У нее убойный пресс и горяченные бедра

Брат теннисистки Калинской играет за «Томь». Возможно, у него самая красивая девушка в ФНЛ

Эту барышню называли главным трансфером «Лидса». После такого декольте ты все поймешь

Качай приложение Eurosport для iOS или Android