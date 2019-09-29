Легкоатлет сборной США Кристиан Коулмэн выиграл финальный забег на 100-метровке на чемпионате мира-2019 в катарской Дохе.

Серебро – у 37-летнего американца Джастина Гэтлина (9,89). Бронза – у канадца Андре де Грасса (9,90).

Коулмэн финишировал с результатом 9,76 секунды. Время Кристиана стало шестым в истории. Мировой рекорд принадлежит великому ямайцу Усэйну Болту, который составляет 9,58 секунды. Также быстрее Коулмэна 100-метровку пробежали Йохан Блэйк, Тайсон Гэй, Асафа Пауэлл и Джастин Гэтлин.

В августе 2019-го Антидопинговое агентство США заявило, что Коулмэн пропустил три допинг-теста в течение 12 месяцев и может попасть под двухгодичную дисквалификацию. Спортсмен успешно оспорил решение в ВАДА и доказал, что не сдал одну из проб в первый день тестового периода. Таким образом, у него всего два пропущенных допинг-теста.

23-летний Кристиан Коулмэн – двукратный серебряный призер ЧМ-2017 (на 100 м и в эстафете 4х100 м).

Спринтеру принадлежит мировой рекорд в беге на 60 метров – 6,34 секунды.

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