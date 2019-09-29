Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золото чемпионата мира в Дохе.

28-летняя Сидорова взяла высоту 4,90 и опередила американку Сэнди Моррис, попытка которой стала неудачной. Вице-чемпионка Рио остановилась на показателе 4,85.

Бронзовая медаль досталась Екатерине Стефаниди из Греции – она также преодолела планку, установленную на высоте 4,85.

Легкоатлеты из России выступают на турнире под нейтральным флагом. Медаль Сидоровой стала первой для неофициальной команды.

Мировой рекорд Елены Исинбаевой – 5,06.

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