Белоруска Анастасия Мирончик-Иванова выступает в прыжках в длину. На родине ей равных нет – она по три раза побеждала на чемпионатах Белоруссии в помещении и на воздухе.

В 2011 году Анастасия прославилась тем, что упустила золотую медаль чемпионата мира из-за касания песка хвостом волос. В итоге белоруска стала четвертой, но спустя годы получила бронзу благодаря дисквалификации Ольги Кучеренко.

В 2019-м Мирончик-Иванова уже взяла серебро на чемпионате Европы в помещении, а теперь участвует на своем четвертом чемпионате мира и надеется добавить новую медаль к бронзе ЧМ-2011. Как минимум приз зрительских сердец ей гарантирован.

Соревнования в прыжках в длину у женщин пройдут 5 (квалификация) и 6 (финал) октября.

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