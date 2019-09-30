Немецкие легкоатлетки раскритиковали нововведение чемпионата мира – снимать спортсменов на старте сзади и снизу, а потом пускать подобные кадры в эфир.

«Могла ли женщина разработать такой план? Не думаю. И не думаю, что эти камеры так уж хороши. От такой съемки у меня возникает неприятное ощущение», – цитирует Bild 22-летнюю бегунью Джину Люкенкемпер. С ней согласилась ее соотечественница Татьяна Пинто.

Организаторы прислушались к спортсменкам – на старте вновь демонстрируются только крупные планы легкоатлетов.

Российские спортсмены выступают на ЧМ в Дохе под нейтральным флагом.

Единственную медаль на данный момент завоевала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Легкоатлеты опять едут на ЧМ без флага. Допинг есть не только в России, но казнят почему-то русских

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