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Легкоатлетки возмутились слишком интимным ракурсом съемок на ЧМ
И правда, не очень этично.
Немецкие легкоатлетки раскритиковали нововведение чемпионата мира – снимать спортсменов на старте сзади и снизу, а потом пускать подобные кадры в эфир.
«Могла ли женщина разработать такой план? Не думаю. И не думаю, что эти камеры так уж хороши. От такой съемки у меня возникает неприятное ощущение», – цитирует Bild 22-летнюю бегунью Джину Люкенкемпер. С ней согласилась ее соотечественница Татьяна Пинто.
Организаторы прислушались к спортсменкам – на старте вновь демонстрируются только крупные планы легкоатлетов.
- Российские спортсмены выступают на ЧМ в Дохе под нейтральным флагом.
- Единственную медаль на данный момент завоевала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.
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