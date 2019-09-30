Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла золото чемпионата мира 2019 года в Дохе.

Ласицкене взяла высоту 2,04 с первой попытки. Второе место – у украинки Ярославы Могучих, которая преодолела такую же высоту с третьей попытки. Бронзу взяла американка Вашти Каннингем – она остановилась на отметке в 2 метра.

После победы Ласицкене пыталась взять отметку 2,08, но она ей не покорилась.

26-летняя Мария стала трехкратной чемпионкой мира.

Это вторая медаль российских легкоатлетов, выступающих под нейтральным флагом: ранее золото завоевала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

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