Чемпионат мира по легкой атлетике перевалил за экватор. Спортсмены жалуются на жару и условия быта, легкоатлеты с русским паспортом опять сиротливо позируют без национального флага. Вокруг прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой стояли американка со звездно-полосатым полотнищем и представительница Греции с бело-синей тканью, вслед за Марией Ласицкене круг почета бежали украинка и еще одна представительница США. С флагами.

В Доху поехали 32 спортсмена с русским паспортом. Это почти в два раза больше, чем в Лондон-2017 (тогда соревновались 19 легкоатлетов), но все равно мало – когда Россия в последний раз ездила на чемпионат мира под своим флагом (Пекин-2015) в заявку попал 71 человек. Удивительно, но и это тоже немного – на домашнем турнире 2011 года в Москве бегали, прыгали, ходили и метали 119 легкоатлетов.

Призеры ЧМ-2019 в прыжках с шестом. В центре – Анжелика СидороваGetty Images

Казалось, что после тотального бана и присутствия одной только Дарьи Клишиной на Олимпиаде-2016 ситуация постепенно выравнивается. Россия не рвет во всех дисциплинах, как раньше, по-прежнему выступает без флага, но ВАДА и IAAF уже не сомневаются в чистоте участников. РУСАДА отсеивает и банит допингистов, не подпуская их к сборной, а расследования по Анне Чичеровой и Елене Лашмановой, открытые в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории – дела давно минувших дней. Возвращение флага было все ближе.

Но перед чемпионатом мира ВФЛА не восстановили на фоне опасных слухов о возможном недопуске России к Олимпиаде-2020. Электронные данные лаборатории якобы были изменены, и редактирование проводилось, когда база данных хранилась в опечатанном виде в Следственном комитете. В июне рядом со сборниками заметили пожизненно отстраненных тренеров – хорошо, что не Чегина.

Уже тогда лучшая легкоатлетка России Мария Ласицкене поняла, что ей пора что-то менять, если в начале августа следующего года она хочет быть в Токио на Олимпиаде, а не отдыхать дома. На фоне недопусков в Рио и Пхёнчхан Мария все проанализировала и осознала совершенно правильную вещь – ей никто не поможет, кроме самой себя и близких людей. Официальные лица произносят клишированные слова, Министерство спорта нанимает юристов для защиты спортсменов в международных судах, но апелляции занимают слишком много времени.

Впервые Ласицкене сорвалась в июне. «Это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать. Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают и вообще их дело прыгать и молчать. Они забыли, что без атлетов существование любой спортивной организации или федерации не имеет смысла. Они просто отмахиваются от нас, прикрывая друг друга», – написала Мария, вступив в конфронтацию с президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным.

Шляхтин в ответ пригрозил своей лучшей спортсменке лишением нейтрального статуса. Мол, в IAAF увидят, что ты критикуешь родную федерацию, которая выполнила все критерии, поймут, что ты не с ними – и никуда не допустят. Мария понимала, что угроза совершенно пустая, а в международной федерации мыслят абсолютно другими категориями. «Удивлена (на самом деле нет) попытками господина Шляхтина запугать меня», – выдала она и добавила к посту ироничный тег #ФантазерТыМеняНазывала.

Когда в сентябре IAAF не восстановили в очередной раз, Ласицкене сделала признание, которое шокировало многих болельщиков: чтобы попасть в Токио, она уедет из России. Кто-то интерпретировал слова чуть не как подготовку к смене спортивного гражданства, но это, конечно, не так. Свою позицию Мария прояснила в переписке-перепалке с Сергеем Шубенковым – вторым лицом российской легкой атлетики. Когда-то Шубенков критиковал власти РФ и рассуждал о роли оппозиционера Алексея Навального, но потом укрепился в мысли, что во всем виновата IAAF. Вот диалог Марии и Сергея:

Ласицкене: «В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту. Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования IAAF, так что это может помочь.

Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена».

Мария ЛасицкенеGetty Images

Шубенков: «А в России ты недоступна для международного контроля, что ли?»

Ласицкене: «Думаю, что ты прекрасно помнишь Рио. Мы были в пуле IAAF, были доступны на территории РФ... И никуда не поехали. Как думаешь, что случится сейчас при точно такой же ситуации?»

Шубенков: «Даже в одну реку дважды не войти. Ну а случиться может все что угодно».

Ласицкене: «Вы со @sborbeg [аккаунт сообщества о популяризации легкой атлетики – прим. Eurosport.ru] одну книгу пословиц и поговорок, что ли, читаете? Они считают, что баба с возу – кобыле легче».

Логика Марии проста и правильна: IAAF бесит Всероссийская федерация легкой атлетики – значит, нужно быть отдельно от ВФЛА. Бороться не за федерацию, не за страну, не за сборную – за себя и тех, кто ее поддерживает. По сути, Ласицкене просто делает то, что задекларировала IAAF, заявившая, что на соревнованиях у нее нет флага и гражданства. Мария согласилась и будет классифицировать себя как отдельную боевую единицу, которой нужно выступить на Олимпиаде и выиграть.

Возможный отъезд из России – не предательство, а возможность избавить себя от подозрений и показать невовлеченность в схему махинаций. В Рио выступила только Дарья Клишина, которая тренировалась за границей.

Ласицкене – уже трехкратная чемпионка мира – до нее в прыжках в высоту трижды подряд не выигрывал никто. При этом она никогда не выступала на Олимпийских играх – не по своей вине. IAAF должна увидеть, что она делает все для поездки в Токио. Выступления Марии выгодны не только России, но и международной легкой атлетике как виду спорта.

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