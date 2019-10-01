Муж трехкратной чемпионки мира по легкой атлетике Марии Ласицкене Владас выложил в интернет видео трехмесячной давности с участием спортсменки.

На видео Мария разбегается во время тренировки и падает прямо перед матом. «Спустя два месяца после этого она выиграла третий титул чемпионки мира. Легенда», – написал Ласицкас.

25-летняя Ласицкене с первой попытки взяла высоту 2,04 и выиграла третий подряд титул на ЧМ в Дохе.

Она попробовала преодолеть 2,08 метра, но не справилась.

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