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«Спустя 2 месяца она выиграла третий титул ЧМ». Муж Ласицкене показал падение Марии на тренировке

«Спустя 2 месяца она выиграла третий титул ЧМ». Муж Ласицкене показал падение Марии на тренировке
Eurosport

23 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

Легенда – можно тоько согласиться с Владасом.

Муж трехкратной чемпионки мира по легкой атлетике Марии Ласицкене Владас выложил в интернет видео трехмесячной давности с участием спортсменки.

На видео Мария разбегается во время тренировки и падает прямо перед матом. «Спустя два месяца после этого она выиграла третий титул чемпионки мира. Легенда», – написал Ласицкас.

  • 25-летняя Ласицкене с первой попытки взяла высоту 2,04 и выиграла третий подряд титул на ЧМ в Дохе.
  • Она попробовала преодолеть 2,08 метра, но не справилась.

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