«Спустя 2 месяца она выиграла третий титул ЧМ». Муж Ласицкене показал падение Марии на тренировке
Легенда – можно тоько согласиться с Владасом.
Муж трехкратной чемпионки мира по легкой атлетике Марии Ласицкене Владас выложил в интернет видео трехмесячной давности с участием спортсменки.
На видео Мария разбегается во время тренировки и падает прямо перед матом. «Спустя два месяца после этого она выиграла третий титул чемпионки мира. Легенда», – написал Ласицкас.
- 25-летняя Ласицкене с первой попытки взяла высоту 2,04 и выиграла третий подряд титул на ЧМ в Дохе.
- Она попробовала преодолеть 2,08 метра, но не справилась.
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