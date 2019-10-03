Сергей Шубенков стал вторым на чемпионате мира в Дохе и взял медаль главного старта в четвертый раз подряд. С 2013 года он последовательно брал бронзу, золото, серебро и серебро. 28-летний Сергей мог стать двукратным чемпионом мира, но помешал случай в лице ямайца Омара Маклеода – действующего олимпийского чемпиона.

В июне на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко) два бегуна вырвались вперед – это были Шубенков и Маклеод. Ямаец не удержал равновесие и задел Шубенкова. Сергей упал, но перед падением успел выставить вперед руки, пересечь таким образом финишную черту и выиграть забег.

Падение не прошло бесследно – по словам самого легкоатлета, его колено напоминало красный валенок. Он восстановился, но перед полноценным возвращением прошел через этап Бриллиантовой лиги в Париже, где занял последнее место с ужасающим временем в 13,88 секунды (лучшим временем Шубенкова было 12,92, и это огромная пропасть для дисциплины 110 метров с барьерами).

«Как оказалось, у моей травмы много слоев. Очень долго восстанавливался. Поначалу думал, что ничего серьезного, а потом стопа опухла так, что мало не покажется. А еще и инфекция…Месяц полностью выпал из тренировок. Потом выяснилось, что через барьеры прыгать я вообще не могу. Я не мог выпрямить ногу. Где-то что-то сместилось в спине, а лечиться было уже некогда», – рассказал Шубенков «Чемпионату» после серебряного забега в Дохе.

На чемпионате мира тоже случился Маклеод – к счастью, не с Шубенковым, который бежал по безопасной крайней дорожке. Одиозный ямаец помешал испанцу Орландо Ортеге, который шел на бронзу. Ортега остался без медали, а Маклеод испортил турнир и себе, упав.

После финиша гневной тирадой в адрес ямайца разразился тренер Шубенкова Сергей Клевцов.

«Когда мы выходили на финал, я Шубе сказал: «Слушай, это ж большая удача, что тебя поставили с краю. Маклеод сейчас стопудово опять сделает страйк. А ты помнишь, как мы в Адлере бегали? Сейчас будет то же самое!»

Я считаю, Маклеод – социально опасный, его нельзя допускать до соревнований. Сегодня он испортил финал Ортеге, до этого угробил сезон Шубе. И на это все так спокойно смотрят, никто ему ничего не делает. Я вообще удивляюсь, он на Бриллиантовой лиге забегает на дорожку соперника и одной ногой, и двумя, а все закрывают глаза, как будто так и надо. Люди же на этом призовые деньги теряют. Почему перед ним такой пиетет? Пусть он тогда один что ли бегает, или в вольере каком-то, не знаю...»

Орландо Ортега и Омар Маклеод (ЧМ-2019)Getty Images

Шубенков поддержал тренера. Он увидел эпизод уже после соревнований и заявил: «Я не хочу, чтобы барьеристы падали, тем более на других, тем более вот так. Не знаю, может, надо забастовку устроить против Маклеода. Будем сидеть все на старте, а он пусть бежит один».

Протест Ортеги отклонили – испанцы предлагали организаторам провести забег повторно или разрешить спортсмену перебежать в одиночку. IAAF решила, что забежавший на чужую дорожку Маклеод действовал по правилам.

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