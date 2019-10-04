Российский легкоатлет Сергей Шубенков уверен, что к России в вопросах допинга применяются двойные стандарты. Сергей привел в пример недавнюю историю с американским спринтером Коулманом.

«На самом деле, это еще одна показательная иллюстрация двойных стандартов в борьбе с допингом. Про эти двойные стандарты мне было известно намного раньше, и то, что к России предвзятый подход, было ясно сразу. Эти двойные стандарты проявляются в том, что по отношению к России действуют намного жестче, но такие ситуации, как с Коулманом проливают свет на реальное положение дел, и все большему количеству неравнодушных граждан становится ясно, что, борясь с допингом в России, схожие подходы нужно применять и в отношении других стран», – приводит слова Сергея ТАСС.

Шубенков завоевал серебро на дистанции 110 метров в беге с барьерами, но и на самом престижном легкоатлетическом турнире не обошлось без допинговой истории. Сергею попался неисправный контейнер на допинг-контроле после финала. «Сдал без проблем, но получилось долго. Впервые столкнулся с ситуацией, когда у меня оказалась бракованная колба: я ее открыл, а кусок пробки просто вывалился. Ничего страшного, но лишние 20 минут пришлось провозиться: вызывали делегата, все еще раз проверяли. Но ничего, это часть жизни», – цитирует Сергея информагентство.

Коулман выиграл стометровку на ЧМ в Дохе через три недели после того, как избежал бана за пропуск трех допинг-тестов. Юристы американца доказали, что за указанный в правилах срок в 365 дней их клиент пропустил только две сдачи.

Сергей – чемпион мира 2015 года. Также в его активе серебро на ЧМ-2017.

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