Российская прыгунья в длину Дарья Клишина отказалась от участия в ЧМ по легкой атлетике из-за травмы. Спортсменка должна была выйти на дорожку 5 октября для участия в квалификации.

«К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать на чемпионате мира в Дохе и были вынуждены сняться. Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков, – цитирует Клишину официальный сайт Федерации легкой атлетики России. – Прилетела сюда, продолжала тренироваться, но сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать. Важнее сейчас, плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт».

На ЧМ-2017 в Лондоне Клишина завоевала серебро.

От России в прыжках в длину теперь выступит одна спортсменка – призер Олимпийских игр-2016 Елена Соколова.

Ласицкене уедет из России ради Олимпиады. Почему это правильно

Качай приложение Eurosport для iOS или Android