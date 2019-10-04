Российские прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк выиграли серебро и бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Золото взял катарец Моатаз Эсса Баршим – ему покорилась высота 2,37 метра. Акименко и Иванюк взяли 2,35: с первой и третьей попытки соответственно. Оба установили личные рекорды.

Российские спортсмены выступают на ЧМ-2019 под нейтральным флагом.

У команды уже пять медалей: два золота, два серебра и одна бронза.

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