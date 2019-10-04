Getty Images
Прыгуны в высоту Акименко и Иванюк взяли медали ЧМ с личными рекордами
Серебро и бронза у нейтральной команды России.
Российские прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк выиграли серебро и бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.
Золото взял катарец Моатаз Эсса Баршим – ему покорилась высота 2,37 метра. Акименко и Иванюк взяли 2,35: с первой и третьей попытки соответственно. Оба установили личные рекорды.
- Российские спортсмены выступают на ЧМ-2019 под нейтральным флагом.
- У команды уже пять медалей: два золота, два серебра и одна бронза.
«К России предвзятый подход». Шубенков отметил двойные стандарты в борьбе с допингом
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте