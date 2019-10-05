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Мизинов взял серебро чемпионата мира в ходьбе
Это шестая медаль российских спортсменов на турнире.
Российский спортсмен Василий Мизинов завоевал серебряную награду чемпионата мира по легкой атлетике в ходьбе на 20 км.
21-летний спортсмен показал результат 1 час 26 минут 49 секунд. Победу одержал японец Тосикадзу Яманиси (1.26,34), бронзовым призером стал швед Персеус Карлстрём (1.27,00). Мизинов впервые завоевал медаль чемпионата мира.
- Для российских спортсменов, выступающих на чемпионате мира в нейтральном статусе, эта медаль – шестая на нынешнем турнире.
- В медальном зачете ЧМ первое место занимает сборная США, в активе которой 21 медаль (9 золотых, 9 серебряных, 3 бронзовые), второй идет команда Китая (3-3-3), третьей – сборная Кении (3-0-2).
- Чемпионат мира завершится 6 октября.
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