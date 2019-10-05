Российская прыгунья в длину Дарья Клишина высказалась о ситуации с американцем Кристианом Коулменом, который пропустил три допинг-теста и был оправдан.

«Не знаю деталей дела. Я в курсе, что у Коулмена было три флажка за пропущенные допинг-тесты, и он подавал протест на один из флажков. Хорошо, они там сами все решили у себя. Мы ничего не можем сделать. В любом случае плохо пропускать допинг-тесты. Ты должен быть ответственным, тем более, если ты спортсмен такого уровня. Ты должен максимально ограждать себя от таких ситуаций. За три пропуска допинг-тестов тебя могут дисквалифицировать на два или четыре года.

Посмотрите на ситуацию с другой стороны, как у них тут же срабатывает защита своих спортсменов. Адвокаты Коулмена сработали мгновенно, а его ситуация произошла ведь меньше, чем за месяц до чемпионата мира. Вся ситуация была полностью урегулирована, Коулмен вышел и выиграл чемпионат мира с очень высоким результатом. Я не говорю сейчас о самом спортсмене. Просто обратите внимание, какую защиту предоставляет страна своему спортсмену. Этого нет в нашей стране, к сожалению.

Если у тебя есть возможность доказать, что что-то произошло не по правилам, любой должен пользоваться этой возможностью. Российским спортсменам, легкоатлетам не хватает такой квалифицированной и оперативной юридической помощи. Когда была ситуация с недопуском российских спортсменов на Олимпиаду в Рио, моя команда сработала моментально. Как только меня тоже попытались лишить права выступать на Олимпийских играх, сразу же пакет всех документов был отправлен адвокату, и в этот же день все было отправлено в CAS. И чуть ли не на следующий день было назначено слушание.

Если бы так грамотно не сработал мой юрист, кто другой сделал бы это за него? Если бы не он, я бы тоже не попала бы на Олимпиаду. Это мой личный адвокат, которого я сама оплачиваю и которого мне нашел мой [американский] тренер», – цитирует 28-летнюю Клишину «Р-Спорт».

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