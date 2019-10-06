Китайские бегуньи несколько раз не могли правильно передать эстафету. Эпичнейший фейл!
Девушки так удивились участию в финале, что перепутали все на свете.
У китайских легкоатлеток возникли проблемы с передачей эстафеты в дисциплине 4*100 метров на чемпионате мира в Дохе.
Бегуньи имели шанс на медаль, но ошибка Кун Линвэй и Гэ Маньци, бежавших третий и четвертый этапы, перечеркнула все надежды. Спортсменки не успели передать друг другу эстафетную палочку в нужном месте и были вынуждены возвращаться на позицию, но и там у них несколько раз возникло недопонимание. В итоге команду дисквалифицировали.
- Китаянки пробились в финал эстафеты 4*100 впервые за 22 года.
- Первыми стали ямайские легкоатлетки, серебро забрали британки, бронзу – американки.
Шубенков проиграл ЧМ из-за фрика с Ямайки. Он травмировал Сергея и уронил бегущего на бронзу испанца
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте