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Китайские бегуньи несколько раз не могли правильно передать эстафету. Эпичнейший фейл!

Китайские бегуньи несколько раз не могли правильно передать эстафету. Эпичнейший фейл!
Eurosport

5 мин. назад

Девушки так удивились участию в финале, что перепутали все на свете.

У китайских легкоатлеток возникли проблемы с передачей эстафеты в дисциплине 4*100 метров на чемпионате мира в Дохе.

Бегуньи имели шанс на медаль, но ошибка Кун Линвэй и Гэ Маньци, бежавших третий и четвертый этапы, перечеркнула все надежды. Спортсменки не успели передать друг другу эстафетную палочку в нужном месте и были вынуждены возвращаться на позицию, но и там у них несколько раз возникло недопонимание. В итоге команду дисквалифицировали.

  • Китаянки пробились в финал эстафеты 4*100 впервые за 22 года.
  • Первыми стали ямайские легкоатлетки, серебро забрали британки, бронзу – американки.

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