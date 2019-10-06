У китайских легкоатлеток возникли проблемы с передачей эстафеты в дисциплине 4*100 метров на чемпионате мира в Дохе.

Бегуньи имели шанс на медаль, но ошибка Кун Линвэй и Гэ Маньци, бежавших третий и четвертый этапы, перечеркнула все надежды. Спортсменки не успели передать друг другу эстафетную палочку в нужном месте и были вынуждены возвращаться на позицию, но и там у них несколько раз возникло недопонимание. В итоге команду дисквалифицировали.

Китаянки пробились в финал эстафеты 4*100 впервые за 22 года.

Первыми стали ямайские легкоатлетки, серебро забрали британки, бронзу – американки.

Шубенков проиграл ЧМ из-за фрика с Ямайки. Он травмировал Сергея и уронил бегущего на бронзу испанца

Качай приложение Eurosport для iOS или Android