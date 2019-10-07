В заявке на проведение чемпионата мира по легкой атлетике в 2019-м катарские функционеры гарантировали аншлаг на стадионах, предложили огромные деньги и обошли конкурентов – США и Испанию. Громкие обещания подкрепили красивыми аренами, но спортсмены и журналисты со старта турнира поняли: что-то пошло не так. За слухами об отравлении норвежской сборной посыпались инсайды о слабой инфраструктуре, а соревнования начались при пустых трибунах.

Организаторы согнали на турнир местных рабочих и все равно не замаскировали провал: в первый день ЧМ посетили 12000 человек (из них 2000 – чиновники и официальные гости). Для сравнения на ЧМ-2017 в Лондоне продали 705000 билетов. В Катаре легкоатлеты творили историю без болельщиков. Английских корреспондентов возмутили сюрреалистические кадры ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и британки Дины Эшер-Смит. Завернувшиеся во флаги бегуньи одиноко брели вдоль трибун пустого 40-тысячного стадиона «Халифа». Они только что повторили сумасшедшую битву ЧМ-2015 на дистанции 100 метров, но никто этого не видел.

«Это самая низкая посещаемость за историю турнира, – сказал журналист Алек Дзисиловски. – А те, кто есть на стадионе, даже не понимают, что такое легкая атлетика». Катар потерял репутацию со старта ЧМ – страну разнесли не только медиа, но и участники. Французский многоборец Кевин Майер назвал турнир катастрофой: «На трибунах никого, и они не подготовились к жаре. Когда организовывали этот чемпионат, не подумали о спортсменах, и это грустно». В официальном заявлении организаторы объяснили плохую посещаемость рабочей неделей, но такое оправдание выглядит глупо: люди работают во время любых крупных турниров и все равно приходят на соревнования.

Плохая посещаемость оказалась не единственной проблемой: легкоатлеты не показали лучшей формы из-за адской жары и плохих условий. Температура в Катаре опускается ниже 30 градусов по Цельсию лишь на несколько часов ночью – такую погоду можно считать прохладой. 28 из 68 участниц женского марафона сошли с дистанции, не выдержав духоты. «Ты видишь, как кто-то остановился, и это пугает, – рассказала канадка Линдсей Тессье. – Ты боишься стать следующей через километр или 500 метров. Я просто рада, что дошла до конца». Спортсменку из Уганды Линет Чебет забрали на скорой, а итальянке Саре Доссене понадобилось кресло-каталка.

Тренер эфиопских бегуний Хаджи Адилло Роба сформулировал впечатления участников экстремального соревнования: «В своей стране мы никогда не проводили бы марафон в таких условиях». В финале мужчин-ходоков из-за плохого состояния не финишировали 18 из 46 участников, включая мирового рекордсмена француза Йоанна Диниза. «Я выдохся с самого начала, – пожаловался Диниз. – Мне говорили об условиях, но это уже слишком. Мое тело неспособно на такое. Думаю, я совершил большую ошибку. Не знаю, зачем приехал сюда». На другой дистанции гвинейский бегун Сункаре Дабо помог Джонатану Бисби из Арубы добрести до финиша, подхватив соперника под руки. История о благородстве и фэйр-плей заполонила соцсети, но не отвлекла от главного вопроса: почему ЧМ проводят в стране, где настолько тяжело соревноваться?

«Когда финишировали, мне было очень плохо, тошнило, мутило, – рассказала белорусская ходочка Анастасия Яцевич. – Есть люди, которые хотят бегать в экстремальных условиях, пусть они там и бегают. Но когда профессиональный спортсмен, готовящийся на другой результат, высчитывающий дни в горах, приезжает сюда, он идет не по своему привычному времени». В Катаре атлеты внезапно почувствовали себя героями хоррора о выживании: разминочный стадион без кондиционирования, неубранный отель с номерами разного уровня, отсутствие трансфера из отеля и безвкусная еда – всего лишь несколько дополнительных характеристик катарского ивента.

Турчанка Фадим Челик не смогла финишировать на женском марафоне в КатареGetty Images

«Я боюсь смотреть на наши шторы, потому что, кажется, их не стирали лет двадцать, – призналась Мария Ласицкене. – В ванной какая-то побелка, крючки оторваны. Когда включаешь кондиционер, то возникает ощущение, что на тебя сверху курят четыре человека. Их, наверное, вообще никогда не чистили, вентиляция в слое пыли». Скандал достиг кульминации, когда сборная Норвегии сменила отель из-за плохих условий. Появились сообщения о массовом отравлении в скандинавской команде. Норвежцы не подтвердили слухи официально, но сам факт их переезда говорит о низком уровне проживания.

«Влажность убивает, – сказала Ольга Мазуренок. – Здесь нечем дышать. Кучка высокопоставленных чиновников собралась и решила провести здесь чемпионат. Они смотрят турнир в прохладе, а сейчас, наверное, уже спят». Еще одна связанная с климатом проблема, которая повлияла на просмотры и посещаемость ЧМ, – позднее время старта соревнований. Начинать раньше невозможно из-за жары, но следить за легкоатлетами ночью странно и неудобно. В такой ситуации фактор рабочей недели действительно имеет значение, но уже для телезрителей – удобнее прочитать о результатах утром, чем тратить ночь и мучиться одновременно со спортсменами.

Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани и президент ИААФ Себастьян Коу на церемонии открытия ЧМ по легкой атлетикеGetty Images

ЧМ-2019 напомнил, что не все в спорте решается деньгами – объективные факторы помешали Катару провести турнир мечты, несмотря на рекордные вложения. Открытое возмущение спортсменов и медиа исключило возможность дипломатии. Бесполезно спорить, что главный легкоатлетический турнир провалился. Это значит, что чемпионат мира по футболу в Катаре привлечет еще больше внимания – организаторам больше не простят ошибок. Конечно, турнир ФИФА пройдет зимой, поэтому футболисты поборются не в таких диких условиях.

К тому же футбол объективно привлечет больше фанатов, чем легкая атлетика – эта целевая аудитория не боится расстояний, жары и ночных матчей. Но даже с учетом этого Катар подходит для крупнейших международных турниров еще меньше, чем ЮАР и Россия. ЧМ по легкой атлетике показал, что ресурсы не гарантируют успех – нефтяным бизнесменам не хватает понимания спорта, внимания к людям и организации, чтобы минимизировать неудобства.

Неудача на турнире уже точно не лишит Катар ЧМ по футболу, зато ударит по надеждам на Олимпиаду. Не секрет, что после поражения от Токио, шейхи обдумывали новую заявку на проведение Игр в 2032 или 2036 годах. Теперь Олимпиада в Катаре не кажется хорошей идеей. «Для спортсменов встал вопрос уважения, – сказал бывший маркетинговый директор МОК Майкл Пэйн. – Как бы вы чувствовали себя, если бы готовились всю жизнь и получили такое? Что-то явно пошло не так. Возможно, из-за этого у других стран Ближнего Востока появятся шансы принять Олимпиаду раньше Катара. ЧМ послал крайне негативный сигнал и поставил под вопрос возможность Дохи принимать крупные спортивные мероприятия». После самого противоречивого чемпионата мира в истории спортивным организациям необходимо решить дилемму: наслаждаться арабскими деньгами дальше или учесть мнение атлетов?

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