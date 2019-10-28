Федерация бокса России наградит российских легкоатлеток Марию Ласицкене и Анжелику Сидорову автомобилями за успехи на ЧМ в Дохе.

Решение было принято после того, как спортсменки из женской сборной России по боксу попросили руководство федерации обратить внимание на победы российских легкоатлеток. Дамы выступали на чемпионате мира в Дохе под нейтральным флагом из-за бана Всероссийской федерации легкой атлетики и добились серьезных успехов.



«Мы все должны поддерживать и помогать друг другу, потому что спорт един. Как и наши спортсмены, Мария и Анжелика получат финансовое вознаграждение и автомобили. Причем не только они, но и их личные тренеры», – приводит слова главы ФБР Кремлева ТАСС.

На ситуацию с оценкой успехов легкоатлеток впервые обратил внимание муж Ласицкене Владас Ташев, комментатор Eurosport. «Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: смс от главы федерации с букетиком», – написал Ташев в твиттере.

26-летняя Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

28-летняя Сидорова является чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы, а также двукратной победительницей и бронзовым призером чемпионатов Европы в помещении.

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