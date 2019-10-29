Федерация бокса России выполнила обещание и сделала подарки чемпионкам мира 2019 года по легкой атлетике – Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой. Спортсменки получили по автомобилю и по пять миллионов рублей.

Корреспондент Eurosport.ru Александр Петров сообщает, что 26-летняя Ласицкене подарила машину тренеру Геннадию Габриляну. «Все эти медали – это все ваша огромная работа, ваше достижение, и я хочу, чтобы вы катались по Москве», – сказала Мария. Затем слово взял сам Габрилян:

«Я хочу сказать, что безумно рад. Спасибо огромное федерации, что решили таким образом поддержать нас – это очень дорогого стоит. Слова благодарности всем, кто за нас болеет, кто поддерживает нас. Хочу поблагодарить наших спортсменов – это наша гордость, так держать. И благодарю Марию за то, что она делает тренера безгранично счастливым человеком. Тренеру важна благодарность спортсмена – это самая большая награда».

Ласицкене и Сидорова поделят 10 миллионов между всеми российскими участниками чемпионата мира по легкой атлетике, которые выступали под нейтральным флагом.

«Мы с Анжеликой хотим сказать, что это вознаграждение для нас очень неожиданно. Мы решили, что должны разделить призовой фонд среди всех призеров чемпионата по легкой атлетике и участников. Так что все легкоатлеты, участвовашвие в чемпионате мира в Дохе, получат часть этой премии. Я уверена, что они будут очень рады», – сказала Ласицкене.

Ранее на ситуацию обратил внимание муж Марии Владас Ташев, комментатор Eurosport. Он отметил, что боксеры за победу на чемпионате мира получают от национальной федерации пять миллионов рублей и машину, а легкоатлеты – смс и букет.

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