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Мария Ласицкене завоевала золото ЧМ в помещении. Это ее 38-я победа подряд

Ласицкене завоевала золото ЧМ в помещении. Это ее 38-я победа подряд
Eurosport

27 мин. назад

Непобедимая.

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей проходящего в Бирмингеме чемпионата мира-2018 в помещении.

Мария завоевала золото, взяв высоту 1,96 метра. Следом она преодолела планку и 2,01 метра.

Серебро завоевала Вашти Каннингем, бронзу – Алессия Трост. Обе взяли высоту 1,93 метра, но американка потратила меньше попыток, чем итальянка.

  • Ласицкене выиграла 38-й турнир подряд. Она уже побеждала на ЧМ в помещении в 2014 году. У нее 2 золота летних ЧМ (2015, 2017).
  • У мужчин в прыжках в высоту чемпионом стал соотечественник Марии Даниил Лысенко.
  • Российские атлеты выступают в Бирмингеме в нейтральном статусе.

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