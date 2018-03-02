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Мария Ласицкене завоевала золото ЧМ в помещении. Это ее 38-я победа подряд
Непобедимая.
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей проходящего в Бирмингеме чемпионата мира-2018 в помещении.
Мария завоевала золото, взяв высоту 1,96 метра. Следом она преодолела планку и 2,01 метра.
Серебро завоевала Вашти Каннингем, бронзу – Алессия Трост. Обе взяли высоту 1,93 метра, но американка потратила меньше попыток, чем итальянка.
- Ласицкене выиграла 38-й турнир подряд. Она уже побеждала на ЧМ в помещении в 2014 году. У нее 2 золота летних ЧМ (2015, 2017).
- У мужчин в прыжках в высоту чемпионом стал соотечественник Марии Даниил Лысенко.
- Российские атлеты выступают в Бирмингеме в нейтральном статусе.
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