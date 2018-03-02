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5 бегунов на зимнем ЧМ по легкой атлетике установили чумовой рекорд. Всех их дисквалифицировали

5 бегунов на зимнем ЧМ по легкой атлетике установили чумовой рекорд. Всех их дисквалифицировали
Eurosport

18 мин. назад

Такого еще не было.

Участники третьего предварительного забега на 400 метров на чемпионате мира-2018 в помещении переписали историю легкой атлетики.

Сначала бронзовый призер летнего ЧМ-2017 и один из фаворитов нынешнего турнира Абдалела Харун был дисквалифицирован за фальстарт, а уже во время забега все четверо оставшихся атлета вышли за пределы своих дорожек и были сняты с соревнований. В число дисквалифицированных вошел и обладатель лучшего времени сезона Бралон Таплин.

Это первый случай в истории легкой атлетики, когда все участники одного забега были дисквалифицированы.

  • Зимний ЧМ-2018 проходит в Бирмингеме с 1 по 4 марта.

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