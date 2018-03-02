5 бегунов на зимнем ЧМ по легкой атлетике установили чумовой рекорд. Всех их дисквалифицировали

Участники третьего предварительного забега на 400 метров на чемпионате мира-2018 в помещении переписали историю легкой атлетики.

Сначала бронзовый призер летнего ЧМ-2017 и один из фаворитов нынешнего турнира Абдалела Харун был дисквалифицирован за фальстарт, а уже во время забега все четверо оставшихся атлета вышли за пределы своих дорожек и были сняты с соревнований. В число дисквалифицированных вошел и обладатель лучшего времени сезона Бралон Таплин.

Это первый случай в истории легкой атлетики, когда все участники одного забега были дисквалифицированы.

Зимний ЧМ-2018 проходит в Бирмингеме с 1 по 4 марта.

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