Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Арман Дюплантис на чемпионате мира 2022 года в закрытых помещениях обновил собственный мировой рекорд.
На турнире в Белграде (Сербия) швед с третьей попытки исполнил прыжок на 6 метров 19 сантиметров, улучшив свое предыдущее достижение от февраля 2020 года на один сантиметр.
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Дюплантис остался без рекорда. Как швед провалился в финале
Мировой рекорд на открытом воздухе – 6 метров 15 сантиметров. Он также принадлежит Дюплантису, который перебил показатель украинского легкоатлета Сергея Бубки.
На Олимпиаде шведу хватило попытки на 6,02 метра. Он трижды порбовал побить мировой рекорд, но у него не получилось.
Как Дюплантис добрался до рекорда Бубки? Он улучшил технику легенды.
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