Австралийский футбол

У австралийского футболиста девушка из России. Из-за местного климата на ней всегда мало одежды

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Джулия Эдвардс – финалистка Мисс Вселенная Австралия (фото, инстаграм)

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
час назад

А еще Джулия Эдвардс участвовала в финале конкурса Мисс Вселенная Австралия.

Джулия Эдвардс родилась в России. В 9 лет она с мамой и сестрой переехала из Петербурга в Западную Австралию. В 2019 году Джулия участвовала в конкурсе Мисс Вселенная Австралия и заняла четвертое место в финале. Сейчас она участвует в съемках, а еще встречается с Бэйли Банфилдом – игроком в австралийский футбол. Из них получилась очень эффектная и спортивная пара.

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