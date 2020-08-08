А Дзюба с Азмуном-то еще приличные и целомудренные ребята.

7 августа в интернете стали вирусными видео из раздевалки клуба «Ричмонд Тайгерс», выступающего в лиге по австралийскому футболу.

В ролике Ник Властан и Джейден Шорт подшутили над партнером Мэбиором Чолом, потрогали его за гениталии и засунули ему палец в анальное отверстие через шорты. Это попало в кадры телетрансляции.

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После виральности видео репортеры спросили об инциденте тренера «Ричмонда» Дэмиена Хардуика. Он ответил, что не знает ничего о случившемся, но вскоре прервал пресс-конференцию после продолжающихся уточнений журналистов.

Вечером 7 августа пресс-служба «Тайгерс» выпустила релиз, в котором «посчитала неприемлемым поведение некоторых футболистов во время послематчевых командных песен» и что подобные действия «идут в разрез с ожиданиями клуба и общества».

Властан и Шорт также извинились перед болельщиками – Ник назвал поведение «глупым», а Джейден добавил, что оно было «несоответствующим и подающим плохой пример».

«У меня нет никаких проблем с этими игроками или другими партнерами по команде. Но понимаю, что это не те образцы, которые мы должны устанавливать», – отметил Мэбиор Чол. Его слова приводит австралийская версия Yahoo Sports.

«Ричмонд Тайгерс» – действующие победители АФЛ.

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