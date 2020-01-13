Лучший бадминтонист мира пострадал в ДТП со смертельным исходом

Лучший бадминтонист мира Кенто Момота пострадал в ДТП со смертельным исходом.

По информации BBC, инцидент произошел в Малайзии. Японский спортсмен выиграл турнир серии «Мастерс» и вместе с тремя попутчиками направлялся в аэропорт на взятом напрокат автомобиле. В пути машина врезалась в 30-тонный грузовик.

Водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался, Момота отделался ранами лица и переломом носа. Он доставлен в больницу.

Спортсмена сопровождали тренер, ассистент тренера и физиотерапевт, жизням всех четверых ничего не угрожает.

Момота находится на первой строчке рейтинга лучших бадминтонистов.

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