Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов стали чемпионами Европы, не сыграв в финальном матче – немецких соперников сняли из-за положительного теста на коронавирус у одного из них.

Зараженным оказался Марк Ламсфусс. Из-за этого им с Марвином Зайделем засчитали техническое поражение, и золото автоматически досталось России.

«Мы были готовы бороться в финале, знаем эту пару, имели победы над ними, так что шансы были хорошие. Тем более что и до финалов мы показывали на этом чемпионате уверенную игру, поэтому сохранили и силы, и эмоции к финалу. Конечно, это игра, могло произойти все.

Бадминтон Лучший бадминтонист мира пострадал в ДТП со смертельным исходом 13/01/2020 В 11:20

Нам очень жаль, что не было финала. Выражаем поддержку нашим немецким товарищам по бадминтону, надеемся, что они хорошо перенесут эти испытания. С нашей стороны скажу – мы рады, что смогли завоевать титул, повторив успех 2014 года. Поэтому только повторю свою любимую фразу: «Бадминтон в России жив!» – цитирует Иванова официальный сайт Федерации бадминтона России

Россия также выиграла золото в турнире смешанных пар – чемпионами стали Алина Давлетова и Родион Алимов.

Также из-за коронавируса с турнира был снят один из датских бадминтонистов.