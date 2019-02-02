Россия выиграла ЧМ по хоккею с мячом, Казахстан – на четвертом месте

Сборная России обыграла Швецию в дополнительное время (6:5) в финале чемпионата мира по бенди.

В составе россиян дважды отличился Евгений Дергаев, один мяч забросил шведам Юрий Викулин и трижды забил Алмаз Миргазов – в том числе заключительный мяч в овертайме.

После первого тайма команда Михаила Юрьева горела шведам 1:3, по ходу второго – 2:4, но на последних минутах наверстала преимущество. Спасительный мяч, который перевел игру в овертайм, влетел на 90-й минуте.

В 2018-м на ЧМ в Хабаровске также победила сборная России.

Всего у сборной России (без учета достижений СССР) 13 трофеев международного турнира.

Третье место на турнире заняла сборная Финляндии, обыграв Казахстан (8:2).

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