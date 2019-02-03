Eurosport
Автор победного дубля в финале ЧМ: «Приятно, что Дмитрий Медведев следит за командой и поддерживает»
Евгений Дергаев прибил шведов в финале и поблагодарил Дмитрия Медведева за поддержку.
2 февраля сборная России героически вытащила финал чемпионата мира по хоккею с мячом. Шведы уверенно вели после первого тайма со счетом 3:1, выигрывали по ходу второй половины – 4:2 и 5:3. Но сборная России на последних минутах уничтожила соперника: сначала сравняла счет на последних секундах, а потом добыла титул в овертайме – 6:5.
Эмоциями после яркой победы с Eurosport.ru поделился один из лидеров команды Евгений Дергаев, который в финале против шведов отметился победным дублем.
– Какие были эмоции после первого тайма? Закралось ли ощущение, что все пропало?
– Мыслей, что все кончено, конечно, не было. Знали, что еще много времени: по такой игре два гола отыгрываются. Главное было не торопиться. Тренеры дали установку, расписали: что и как нужно поменять. Главная задача была не торопиться – с холодной головой делать то, что задумали. Очень рады, что у нас все получилось.
– Пятый мяч влетел на самой последней минуте основного времени. Даже тогда не нервничали? На кону был титул, а времени оставалось так мало.
– Я даже не смотрел на табло. Понимал, что уже конец тайма. Хотели забить любой ценой. Когда Юра Викулин забил, я поднял голову, чтобы посмотреть на табло, а там уже последняя минута. Удивился! И уже пришло ощущение, что это игру никак нельзя отдавать.
– Швеция – самый принципиальный соперник?
– Безусловно. Выходя на каждый матч против шведов, никого настраивать не надо. Все понимают, насколько важна эта игра. Будь то матч в Кубке четырех наций или финал ЧМ.
– Команду в твиттере поздравил Дмитрий Медведев. Как-то обсудили это в команде?
– Я лично видел. Очень приятно, что следят за нами, поддерживают. В команде не успели это обсудить, сразу полетели домой, кто куда.
– Было шампанское в раздевалке? Или чем празднуют суровые хоккеисты?
– Конечно, было. По традиции – каждый сделал из кубка глоток.
– Вы оформили дубль в финале ЧМ. Это самый памятный момент турнира?
– Да, конечно. В финалах ЧМ до этого ни разу не забивал. Рад, что забил и помог команде стать чемпионом!
– Федерация обещала вам какие-то бонусы или премиальные за титул?
– Обещать не обещали, но нас всегда за титул поощряли. Финансово.
- 31-летний Евгения стал чемпионом мира в четвертый раз.
- Дергаев – полузащитник и капитан архангельского клуба «Водник».
- Всего у сборной России (без учета достижений СССР) 13 трофеев международного турнира.