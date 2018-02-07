Хоккей с мячом не будет включен в программу Олимпиады-2022

Международный олимпийский комитет не планирует включать в программу зимних Олимпийских игр в Пекине-2022 новые виды спорта.

«Оргкомитет Пекина-2022 не делал запрос на включение в программу Игр новых видов спорта. И мы счастливы по этому поводу», – сказал член МОК Хуан Антонио Самаранч-младший.

Основными претендентами на включение в олимпийскую программу были хоккей с мячом (бенди), ски-альпинизм и ледолазание.

Сборная России (с учетом достижений советской сборной) – самая титулованная национальная команда в мире по бенди, она выиграла 25 чемпионатов мира.

За всю историю чемпионатов мира по бенди сборная России не опускалась ниже третьего места.

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