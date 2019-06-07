From Official Website
Федерация хоккея с мячом запретила журналистам критиковать игроков и судей
Лучший способ поднять популярность бэнди в России.
Федерация хоккея с мячом России изменила регламент, теперь аккредитованным журналистам запрещено критиковать игроков и судей.
«Сотрудник СМИ не должен комментировать, обсуждать или негативно высказываться о судействе, должностных и официальных лицах, об участниках чемпионата и чемпионате в целом», – говорится в тексте документа.
- В случае нарушения журналиста лишат аккредитации, а клуб, пригласивший журналиста, получит штраф в 100 тысяч рублей.
- При повторном нарушении сумма штрафа удвоится.
Хоккей с мячом не будет включен в программу Олимпиады-2022
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте