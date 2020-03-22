В 1982 году на стадионе в Хабаровске погибли 18 человек. Давку спровоцировала милиция

Клокочущий поток разгоряченных игрой, морозом и алкоголем болельщиков водопадом струился с восточной трибуны Центрального стадиона имени Ленина в Хабаровске. Народ возбужденно обсуждал только что добытую победу местного СКА над «Зорким» 4:3 в чемпионате СССР по хоккею с мячом. У выхода самых импульсивных и сильно выпивших фанатов поджидали милиционеры, которые закрыли запасные выходы и рассчитывали за один вечер выполнить месячный план городских вытрезвителей. Толпа резко развернулась, спровоцировав давку и кровавое месиво.

Хоккей с мячом – один из самых любимых и массовых видов спорта в Союзе, особенно на севере. Матч открытия чемпионата страны 20 ноября 1982 года хабаровчане ждали особенно и пришли на него семьями. 18 тысяч билетов на игру СКА – «Зоркий» разлетелись за час, еще несколько тысяч болельщиков проскочили зайцем. Люди стояли в проходах, топили за СКА и разгоняли кровь в 20-градусный мороз вермутом и водкой.

Хоккей с мячом в Хабаровске. 1981 годOther Agency

Сумасшедший ажиотаж к матчу подогрел прошедший в феврале 1981-го в Хабаровске чемпионат мира. Мальчишки скупили клюшки с коньками и записались в секции, мечтая о славе Сергея Ломанова. Советский хоккеист вонзил 13 мячей и взял титул лучшего бомбардира ЧМ, но золото впервые за 24 года досталось не союзной сборной, а шведам.

Проведение турнира планировалось в Красноярке, и лишь за несколько месяцев до старта чемпионат мира перенесли в Хабаровск. Руководители города реконструировали стадион в спешке и со значительными нарушениями по эксплуатации. Главный недочет связан с расширением южной трибуны, из-за чего ведущую с восточной стороны лестницу сузили с 6,7 м до 4,5 м и сделали более крутой. Своды вымостили мраморной плиткой, которая при обледенении превращалась в каток.

На лестницу-убийцу и вывалила толпа после матча СКА – «Зоркий». Плотная масса болельщиков двигались медленно, задние торопили людей в конце лестницы, сильно напирали и не хотели ждать. Хаос наступил после того, как один из фанатов поскользнулся, упал и тут же был затоптан. Постепенно таких людей становилось все больше, толпа погребала под собой новых жертв. Несчастные стонали, отовсюду слышался хруст костей и зовы о помощи, в то время как стоявшие внизу милиционеры бездействовали – запасные ворота они так и не открыли.

«Я надеялся выбраться за ворота – до них оставалось пять шагов. Не повезло, кто-то оказался у меня под ногами. Я схватил его одной рукой за полушубок, другой за волосы – он был уже без шапки. Рассчитывал, что вместе с ним нас вынесет толпа, как волна кораблик, но впереди оказалась плотина из тел. Под напором сзади упал сам и потерял сознание», – с содроганием вспомнил подробности трагедии чудом выживший болельщик Анатолий Свиридов.

Бригады скорой помощи примчали через час и спасли лишь несколько человек – за время после трагедии мороз окреп до -30 °C, и пострадавшие погибли не только от травм, но и переохлаждения. Милиционеры выпустили из автозаков нетрезвых болельщиков, чтобы погрузить туда окоченевшие трупы.

«Настроение после трудной победы было приподнятым, но когда вышли из раздевалки, то ужаснулись, – рассказал игрок СКА Александр Першин. – Пол в коридоре устилали люди. Некоторые стонали, другие не подавали признаков жизни. Врачи двух команд сразу присоединились к медицинским бригадам скорой помощи и помогали пострадавшим».

Мемориальная табличка на стадионе имени Ленина в ХабаровскеOther Agency

Советское правительство, как это принято в тоталитарных режимах, замолчало трагедию. Лишь спустя несколько дней в газете хабаровского крайкома КПСС «Тихоокеанская звезда» вышла короткая заметка: «20 ноября после хоккейного матча на хабаровском стадионе имени В.И. Ленина при выходе зрителей в результате нарушения порядка движения произошел несчастный случай. Имеются пострадавшие. Проводится расследование».

Официально власти признали погибшими 18 человек (еще 24 болельщика получили травмы различной степени тяжести) и настояли на похоронах спустя неделю и в разных частях города, чтобы не создавать лишнюю шумиху. Радиостанция «Голос Америки» утверждала, что трагедия унесла втрое больше жизней и еще более ста человек получили серьезные травмы. Военная прокуратура Хабаровска возбудила уголовное дело, но так и не нашла виновных – единственной компенсацией родственникам погибших стали выплаты по 300 рублей (средняя зарплата в СССР в то время составляла 180 советских рублей) в конвертах.

Хабаровская кровавая история продолжила череду трагедий 1982 года на спортивных сооружениях страны. В марте свыше ста человек пострадали в день открытия V зимней Спартакиады народов СССР на Центральном стадионе Красноярска, а в октябре того же года в «Лужниках» погибло 66 человек на матче Кубка УЕФА «Спартак» – «Харлем». Спецслужбы постарались скрыть правду о безответственном отношении чиновников к людям, и это им удалось. Сегодня о хабаровской трагедии напоминает лишь мемориальная табличка на стадионе имени Ленина.

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