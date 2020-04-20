История великого фото: игроки в бенди провалились под лед, но продолжают матч

Eurosport.ru продолжает цикл текстов «История великого фото». Сегодня на очереди великий снимок из бенди (он же хоккей с мячом) – вида спорта, который в XX веке имел огромную популярность в СССР, а также в большинстве северных стран.

В твиттере часто можно увидеть этот кадр: покосившиеся ворота, хоккеисты, плавающие по горло в воде. Кто-то стоит на четвереньках, кто-то ищет взглядом шайбу – в общем, не снимок со спортивного матча, а полноценная фантасмагория Босха.

Некоторые болельщики путают виды спорта; вот твит, где означенный кадр приписали чемпионату Швеции по хоккею с шайбой сезона-1959/60. На самом деле, это именно что бенди (посмотрите на размер ворот – они больше, чем в привычном хоккее). Матч, который остался в истории благодаря этому удивительному кадру, – заруба «Форсбаки» и «Хаммарбю». Швеция, 1960-й год.

Проваливающийся лед – проблема, актуальная в мире бенди до сих пор. Вот слова нападающего сборной Казахстана Сергея Почкунова, сказанные после поражения от России (1:9) в 2016 году: «Конечно, лед так провалился, что было тяжело всем – и России, и нам».

Эта проблема решается просто: в последние годы бенди начал уходить с арен на открытом воздухе в помещения, оснащенные площадками с искусственным льдом. Особенно преуспели в этом в Швеции – стране, являющейся главным конкурентом России в этом виде спорта. Еще в 2012 году шведы построили 11 крытых катков – безопасных пространств, где можно играть в бенди, которые к тому же принимают посетителей круглый год (а не только в зимние «ледяные» сезоны).

«Главные проблемы могут начаться, например, лет через десять, когда шведские мальчишки, которые сейчас начали получать круглогодичную ледовую практику, дорастут до возраста и уровня мастеров. Какими бы талантами ни обладала наша тренерская школа, отыграть такую шведскую фору будет очень непросто. Тем более что отставание по обеспеченности крытыми катками не только не сокращается, но и, наоборот, увеличивается», – переживают авторы газеты «Наша Сибскана».

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