Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель умер в больнице после попытки самоубийства.

«Совершил попытку самоубийства сегодня днем, скончался в реанимации», – рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Бывшему вратарю сборной России было 40 лет. Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) сообщила, что трагический инцидент произошел в городе Кемерово. Гейзель является самым титулованным хоккеистом в истории кемеровского «Кузбасса».

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«Федерация хоккея с мячом России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа, хоккейному клубу «Кузбасс», Кемеровской федерации хоккея с мячом», – говорится в заявлении ФХМР

Гейзель является четырехкратным чемпионом мира, также на его счету две серебряные награды мировых первенств.

Помимо кемеровского «Кузбасса» (1998-2012) экс-вратарь выступал за новосибирский «Сибсельмаш» (2012-2013).

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