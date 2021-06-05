В субботу, 5 июня, в Новосибирске скончался полузащитник сборной России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин. Ему было всего 30 лет. Причиной стал оторванный тромб, игрока не стало во сне. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.
«Все знают, что он соблюдал режим, был спортивный, любил путешествия. Вел блог о хоккее с мячом. Говорят, ложился спать нормально, а утром мертвым нашли», – сообщил сайту NGS.ru пресс-атташе ФК «Новосибирск» Дмитрий Кондратьев.
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Президент Международной федерации бенди и глава ФХМР Борис Скрынник заявил, что не знал о проблемах спортсмена со здоровьем (цитата по агентству ТАСС). «ФХМР, тренерский штаб и игроки мужской национальной сборной выражают глубокие соболезнования родным и близким Максима. Это невосполнимая потеря для мирового хоккея с мячом и всего российского спорта», – говорится на сайте федерации.
- Ишкельдин шесть раз выигрывал чемпионат мира со сборной России. У Максима пять клубных титулов в России.
- 30 апреля «Енисей» объявил об уходе хоккеиста по истечении контракта. 30-летний полузащитник должен был вернуться в хабаровский «СКА-Нефтяник», за который ранее выступал с 2015 по 2020 гг.
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