В субботу, 5 июня, в Новосибирске скончался полузащитник сборной России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин. Ему было всего 30 лет. Причиной стал оторванный тромб, игрока не стало во сне. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.

«Все знают, что он соблюдал режим, был спортивный, любил путешествия. Вел блог о хоккее с мячом. Говорят, ложился спать нормально, а утром мертвым нашли», – сообщил сайту NGS.ru пресс-атташе ФК «Новосибирск» Дмитрий Кондратьев.

Бенди Чемпион мира по хоккею с мячом умер после попытки самоубийства 28/04/2021 В 14:50

Президент Международной федерации бенди и глава ФХМР Борис Скрынник заявил, что не знал о проблемах спортсмена со здоровьем (цитата по агентству ТАСС ). «ФХМР, тренерский штаб и игроки мужской национальной сборной выражают глубокие соболезнования родным и близким Максима. Это невосполнимая потеря для мирового хоккея с мячом и всего российского спорта», – говорится на сайте федерации.

Ишкельдин шесть раз выигрывал чемпионат мира со сборной России. У Максима пять клубных титулов в России.

30 апреля «Енисей» объявил об уходе хоккеиста по истечении контракта. 30-летний полузащитник должен был вернуться в хабаровский «СКА-Нефтяник», за который ранее выступал с 2015 по 2020 гг.

Бенди История великого фото: игроки в бенди провалились под лед, но продолжают матч 20/04/2020 В 15:59