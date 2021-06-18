В субботу, 5 июня, в Новосибирске нашли мертвым шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Максима Ишкельдина. Причина смерти – оторвавшийся тромб во сне. Полузащитнику было 30 лет.

Но в Mash Siberia уточнили , что Ишкельдин ушел из жизни самостоятельно. Теща хоккеиста подала заявление в полицию и сообщила, что Максим покончил жизнь самоубийством. Его тело нашли в гараже дачного поселка под Новосибирском.

Эту информацию подтвердил и источник «Комсомольской правды». «Спортсмена обнаружили мертвым около 9:00 утра в гараже в дачном поселке Кудряшовский. По предварительной версии, он покончил с собой, никакой предсмертной записки не оставил», – написали в издании.

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Оба источника подтверждают, что Ишкельдин с женой ждали ребенка. Делом уже занимаются правоохранительные органы Новосибирской области.

15 июня в «СКА-Нефтянике» объявили о включении Максима в клубный Зал славы и выводе его 78-го номера из обращения. Вымпел с №78 и фамилией Ишкельдина поднимут под своды арены в Хабаровске перед стартом нового хоккейного сезона.

Ишкельдин шесть раз выигрывал чемпионат мира со сборной России. У Максима пять клубных титулов в России.

30 апреля «Енисей» объявил об уходе хоккеиста по истечении контракта. 30-летний полузащитник должен был вернуться в хабаровский «СКА-Нефтяник», за который ранее выступал с 2015 по 2020 гг.

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