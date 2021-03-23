Во время предсезонного матча MLB между «Лос-Анджелес Энджелс» и «Окленд Атлетикс» произошел необычный эпизод. После одного из розыгрышей мяч улетел на трибуны и попал прямо в пивную банку болельщика.
Фанат пытался защититься от удара мяча и использовал банку из-под пива как щит. Так как инцидент произошел после действий кэтчера «Атлетикс» Шона Мерфи, клуб тут же снабдил фаната еще четырьмя банками холодного пива.
Бейсбол / Софтбол
Бизнесмен купил бейсбольную карточку за 382 млн рублей. Раньше она стоила 1 цент
После матча болельщику подарили биту аутфилдера «Энджелс» Майка Траута с автографом.
- «Атлетикс» обыграли «Энджелс» со счетом 11:2.
- Майк Траут – легенда «Энджелс». Игрок выступает за «Лос-Анджелес» с 2011-го, он восемь раз был участником и дважды – MVP Матча звезд.
Бейсбол / Софтбол
Американский тренер встретил игроков нацистским приветствием
Бейсбол / Софтбол
«Понимаю, что совершил ошибку, когда снял штаны». Игрок MLB извинился за публичную мастурбацию