Судья бейсбольного матча MLB получил травму и был заменен. Инцидент произошел во время встречи между «Бостон Ред Сокс» и «Нью-Йорк Метс».

Арбитр стоял за кетчером и получил удар по голове мячом, который летел со скоростью 94 мили в час. Судья смог не упасть благодаря помощи бьющего и кетчера, со скамейки запасных одной из команд ему оказали помощь. Рефери не смог продолжить работу, и игру приостановили на девять минут. Именно столько потребовалось на замену.

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Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Бостона».

«Бостон» идет вторым в Американской лиге, «Нью-Йорк» – десятый в Национальной лиге.

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