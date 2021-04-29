Судья бейсбольного матча MLB получил травму и был заменен. Инцидент произошел во время встречи между «Бостон Ред Сокс» и «Нью-Йорк Метс».
Арбитр стоял за кетчером и получил удар по голове мячом, который летел со скоростью 94 мили в час. Судья смог не упасть благодаря помощи бьющего и кетчера, со скамейки запасных одной из команд ему оказали помощь. Рефери не смог продолжить работу, и игру приостановили на девять минут. Именно столько потребовалось на замену.
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- Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Бостона».
- «Бостон» идет вторым в Американской лиге, «Нью-Йорк» – десятый в Национальной лиге.
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