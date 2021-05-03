В матче чемпионата MLB между «Филадельфией Филлис» и «Нью-Йорк Метс» болельщик хозяев продемонстрировал чудеса ловкости.
После удара битой мяч покинул пределы поля и полетел на верхние трибуны, где фанат «Филлис» поймал его налету с первой попытки. Болельщик сделал это легко и непринужденно, не выронив из второй руки мороженое. Мяч летел со скоростью 156 км/час.
Бейсбол / Софтбол
Судье MLB прилетело по голове мячом на скорости 94 мили в час
- Матч закончился победой «Метс» со счетом 8:7.
- «Метс» идут на восьмом месте в таблице, «Филлис» – на 10-м.
Бейсбол / Софтбол
Пиво спасло фаната от удара мячом. Клуб извинился крутым подарком
Бейсбол / Софтбол
Бизнесмен купил бейсбольную карточку за 382 млн рублей. Раньше она стоила 1 цент