В матче чемпионата MLB между «Филадельфией Филлис» и «Нью-Йорк Метс» болельщик хозяев продемонстрировал чудеса ловкости.

После удара битой мяч покинул пределы поля и полетел на верхние трибуны, где фанат «Филлис» поймал его налету с первой попытки. Болельщик сделал это легко и непринужденно, не выронив из второй руки мороженое. Мяч летел со скоростью 156 км/час.

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Матч закончился победой «Метс» со счетом 8:7.

«Метс» идут на восьмом месте в таблице, «Филлис» – на 10-м.

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