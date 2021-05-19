Бейсболист «Нью-Йорка» Кевин Пиллар получил жуткую травму лица во время матча MLB против «Атланты».

Питчер Джейкоб Уэбб совершил мощнейший бросок со скоростью свыше 151 км/ч и попал в лицо соперника. Тот сразу упал на поле, из сломанного носа полилась кровь. Пиллара мгновенно окружили врачи из бригады медицинской помощи и увели.

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Позже появилось фото пострадавшего. «Я чувствую себя хорошо, хотя выгляжу не очень, – цитирует Пиллара официальный сайт клуба . – Единственная трудность заключается в том, что правый глаз немного опух, и я не могу дышать через нос. Но в остальном все хорошо. Я выздоровею и вернусь к любимому делу».

Команда Пиллара выиграла матч против «Атланты» со счетом 3:1.

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