Бейсболист южнокорейской команды Doosan Bears был оправдан антидопинговыми органами своей страны после того, как доказал невиновность в употреблении запрещенного препарата.

Согласно информации Yonhap , допинг-тест игрока, имя которого не разглашается, дал положительный результат на меклофеноксат. Стимулятор запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но его также можно найти в шампунях, лосьонах для тела и даже в продуктах питания.

В апелляции адвокаты бейсболиста сослались на дело американского бойца ММА Роба Фронта, которого также обвиняли в приеме меклофеноксата. В июле 2021 года спортсмен был оправдан USADA после того, как доказал попадание стимулятора через солнцезащитный крем. Бейсболист предоставил свой журнал питания и принимаемых добавок, в результате Корейское антидопинговое агентство (KADA) сняло с игрока все обвинения в употреблении допинга.

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Корейское антидопинговое агентство (KADA) уже проинформировало Корейскую бейсбольную организацию (KBO) о своем решении.

Корейская бейсбольная организация, в свою очередь, передала эту новость клубу Doosan Bears, за который выступает оправданный игрок.

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