Бейсболист южнокорейской команды Doosan Bears был оправдан антидопинговыми органами своей страны после того, как доказал невиновность в употреблении запрещенного препарата.
Согласно информации Yonhap, допинг-тест игрока, имя которого не разглашается, дал положительный результат на меклофеноксат. Стимулятор запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но его также можно найти в шампунях, лосьонах для тела и даже в продуктах питания.
В апелляции адвокаты бейсболиста сослались на дело американского бойца ММА Роба Фронта, которого также обвиняли в приеме меклофеноксата. В июле 2021 года спортсмен был оправдан USADA после того, как доказал попадание стимулятора через солнцезащитный крем. Бейсболист предоставил свой журнал питания и принимаемых добавок, в результате Корейское антидопинговое агентство (KADA) сняло с игрока все обвинения в употреблении допинга.
Бейсбол / Софтбол
Бейсболисту попал в голову мяч, летевший со скоростью 160 км/ч
- Корейское антидопинговое агентство (KADA) уже проинформировало Корейскую бейсбольную организацию (KBO) о своем решении.
- Корейская бейсбольная организация, в свою очередь, передала эту новость клубу Doosan Bears, за который выступает оправданный игрок.
Токио-2020
Израильские бейсболисты устроили краш-тест антисекс-кровати
Токио-2020
Вице-чемпион Сочи в шорт-треке поедет в Токио как бейсболист