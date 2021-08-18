Бейсболист «Окленд Атлетикс» Крис Бэсситт получил серьезную травму головы в матче MLB против «Чикаго Уайт Сокс».

После удара бейсболиста хозяев Брайана Гудвина мяч попал питчеру «Окленда» в область правого глаза. Бэсситт схватился за лицо и упал на землю. Остальные игроки тут же принялись сигнализировать о том, что Крису требуется оперативная помощь. На поле появился реанимобиль, который увез бейсболиста в подтрибунное помещение. После чего Бэсситта доставили в госпиталь.

Мяч, который попал в голову Бэсситту, летел со скоростью 160 км/ч, сообщает Reuters . Позже «Окленд» написал в твиттере, что Бэсситт находится в сознании и в данный момент остается в госпитале. Других подробностей о его состоянии пока нет.

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Команда Бэсситта проиграла матч против «Чикаго Уайт Сокс» со счетом 0:9.

В таблице MLB «Окленд Атлетикс» идет на пятом месте, «Чикаго» занимает третью строчку.

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